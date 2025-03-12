Москва, 12 марта, 2025, 18:10 — ИА Регнум. На портале mos.ru появился новый сервис по продаже билетов «Мосбилет». С его помощью можно приобрести билеты в театры, музеи и концертные залы столицы без комиссии. Пользователи сервиса могут найти подходящее по интересам и формату событие, но и получить персональные подборки событий.

Ю. Иванко/Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«На «Мосбилете» собраны лучшие мероприятия в наших учреждениях культуры. Приобретая билеты на «Мосбилете» с использованием Mos ID, москвич может пройти в театр или концертный зал по куар-коду из городских приложений, показывать билет или документ при этом не потребуется», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Алексей Фурсин.

На странице сервиса «Мосбилет» представлены анонсы мероприятий в музеях, театрах и концертных площадках Москвы, включая события Московской музейной недели и городских фестивалей. Жители и гости столицы могут использовать фильтры для поиска ближайших мероприятий, бесплатных событий и тех, на которые можно прийти с детьми.

«В тематических разделах на главной странице сервиса «Мосбилет» можно ознакомиться с подборкой самых ожидаемых событий, премьер сезона, посмотреть, какие мероприятия пройдут в ближайшие выходные, а при наличии учетной записи Mos ID купить билет можно в несколько кликов. В ближайшее время в сервисе также начнет действовать система персональных рекомендаций», — рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

Удобнее всего оформить билет с использованием Mos ID — аккаунта на портале mos.ru. Это получится сделать как с полной, так и со стандартной учетной записью. Если покупатель приобретает сразу несколько билетов, например на семью или компанию, ему необходимо указать документ каждого гостя. Все приобретенные билеты отобразятся в личном кабинете пользователя на mos.ru, а также в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «Мой id». По новым правилам спектакли и концерты, которые пройдут с 15 марта 2025 года в учреждениях, подведомственных столичному департаменту культуры, можно будет посетить только по одному из документов из утвержденного перечня. Если билет приобретен онлайн с помощью Mos ID, для прохода на мероприятие достаточно предъявить контролеру куар-код билета в одном из городских приложений «Моя Москва», «Мой id» и «Госуслуги Москвы». В этом случае дополнительно предъявлять документ на входе не потребуется.

Сделать возврат билета, приобретенного через систему «Мосбилет», можно в личном кабинете на портале mos.ru или по ссылке из письма с билетом, которое поступит на электронную почту покупателя.