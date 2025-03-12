Москва, 12 марта, 2025, 18:32 — ИА Регнум. Более 200 пассажиров авиакомпании Utair не могут вылететь в Ереван из московского аэропорта Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе столичной межрегиональной транспортной прокуратуры.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«На рейс зарегистрировано 238 пассажиров, из них 13 детей, 4 младенца. По информации авиакомпании на период ожидания пассажирам предоставлены напитки и питание», — информирует ведомство в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала SHOT, Boeing 767 должен был вылететь 11 марта в 21:40, но рейс перенесли на три часа, а затем его откладывали еще пять раз из-за проблем с двигателем самолета. Таким образом более 200 человек уже сутки не могут вылететь из московской авиагавани.

«Пока вылет стоит на 21:50. Но это не точно. На данный момент авиакомпания выплатила пассажирам около 1,4 тыс. рублей на еду из-за пяти переносов», — говорится в сообщении канала.

Как передавало ИА Регнум, утром 11 марта больше 80 самолётов ушли на запасные аэродромы, пока в четырёх московских, ярославском и нижегородском аэропортах действовали ограничения после массированного налета беспилотников на российские регионы.

На фоне атаки украинских БПЛА на Московский регион прием и отправку рейсов временно приостанавливали столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево. Ограничения действовали около четырёх часов.

Запасные аэродромы приняли 26 самолетов, следовавших в Домодедово; по 18 самолетов, следовавших во Внуково и Шереметьево; два самолета, следовавших в Жуковский.