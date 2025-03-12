Киев, 12 марта, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Поставляемые киевскому режиму американские истребители F-16 не могут изменить ход конфликта на Украине. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine (MWM) со ссылкой на начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины (ВСУ) Юрия Игната.

ИА Регнум

Он указал на то, что F-16 не могут конкурировать с российскими самолетами Су-35. По словам представителя украинской авиации, американские истребители проигрывают в воздушном бою один на один.

Журналисты издания напомнили, что в мае 2023 года представители Киева утверждали, что данные истребители позволят украинским войскам одержать победу в конфликте. Однако сейчас мнение изменилось.

«Сомнения украинцев относительно ограничений F-16 резко отличаются от ранее выраженных больших надежд на то, что эти истребители переломят ситуацию», — указано в материале.

Как сообщало ИА Регнум, Игнат 7 марта заявил, что американские истребители F-16 не могут соревноваться с российскими боевыми самолётами, так как последние превосходят западные образцы в технологичности. По его словам, чтобы противостоять, например, Су-35 один на один в воздушном бою нужен комплексный подход, включая использование наземных систем ПВО и средств РЭБ.

Обозреватель здания The National Interest Брэндон Вайхерт высказал мнение, что модернизированные баллистические ракеты российского комплекса «Искандер-М», неофициально именуемые «Искандер-1000», смогут уничтожать «хваленые» истребители F-16, переданные НАТО Украине.

Генерал-майор, военный лётчик России, член экспертного совета организации «Офицеры России» Владимир Попов в беседе с ИА Регнум 8 декабря рассказал, что переданная киевскому режиму партия истребителей F-16, скорее всего, будет потеряна пропорционально тому, как это происходило раньше, то есть даже без прямого столкновения с ВКС России. По его словам, такая тенденция обусловлена низким уровнем подготовки украинских пилотов.

29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что передача Украине западных истребителей Данией только провоцирует эскалацию конфликта. Дипломат также напомнил, что любая техника, поставленная западными странами киевскому режиму, становится законной целью ВС РФ.