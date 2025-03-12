Дубна, Московская область, 12 марта, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы администрации подмосковной Дубны Павла Гришина по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил 12 марта ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник.

Администрация г. о. Дубна Павел Гришин

«В настоящее время с ним проводятся следственные действия», — заявил собеседник агентства.

Подробности не приводятся. Гришин занял пост замглавы администрации Дубны в 2022 году. Ранее он возглавлял компанию «ПТО ГХ».

Как передавало ИА Регнум, ранее в марте в Краснодарском крае правоохранители задержали заместителя главы краевого управления государственной охраны объектов культурного наследия Нателлу Бирюкову. В СК заявили, что обвиняемая способствовала согласованию строительства многоэтажного комплекса на территории санатория. Ущерб был оценен в 320 млн рублей.

В феврале бывший мэр Белгорода Антон Иванов был признан виновным в получении взяток и превышении полномочий и приговорён к 10 годам лишения свободы. Следствие установило, что подозреваемый за общее покровительство, попустительство и иные незаконные действия получил в качестве взятки автомобиль, компьютерную технику, телефон и незаконные услуги на общую сумму более 3,7 млн рублей.