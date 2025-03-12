Курск, 12 марта, 2025, 18:33 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором операторы FPV-дронов наносят удары по скоплениям украинских войск на приграничных территориях Курской области. Видео было размещено в Telegram-канале ведомства.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Операторы FPV-дронов из центра «Рубикон» оказывают поддержку российским штурмовикам в Судже, где в ходе боевых действий были поражены автомобильная и бронетехника противника. На кадрах видно, как дроны уничтожают различную технику и украинских боевиков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3952858" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Операторы FPV-дронов поддерживают наших штурмовиков в Судже

В одном из эпизодов видно, как с помощью дронов обнаруживаются места скопления боевиков ВСУ, после чего по ним начинает работать российская военная техника.

10 марта американский журнал Forbes написал, что российские военные используют новейшие беспилотники в зоне спецоперации на Украине, которые могут проникать в блиндажи противника. По словам экспертов, эти небольшие, маневренные дроны, которые сложно подавить средствами радиоэлектронной борьбы, могут проникать в укрытия, где скрывается украинская техника.

12 марта Министерство обороны РФ сообщило, что за последние сутки подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) понесли потери в Курской области, превышающие 260 человек. Также двое украинских боевиков сдались в плен российским войскам. Среди уничтоженной вражеской техники были танк, три боевые машины пехоты, три бронетранспортёра, десять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Кроме того, были уничтожены три пункта управления беспилотниками ВСУ.

Также 12 марта российские войска освободили несколько населённых пунктов в Курской области, включая Казачью Локню, 1-й и 2-й Княжий, Замостье и Мирный.