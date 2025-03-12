Москва, 12 марта, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о сокращении мест в московских вузах связанно с желанием перенаправить денежные потоки в региональные вузы. Об этом в среду, 12 марта, заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Матвиенко 12 марта заявила о необходимости сократить приём абитуриентов из регионов в столичные вузы, поскольку в свои регионы такие студенты в большинстве случаев не возвращаются.

«Матвиенко, когда это заявление делала, имела в виду, что хватит уже перенасыщать деньгами тех, кто и так в них захлебывается. Вот эти вузы в крупных городах — Санкт-Петербург, Москва, Казань, — там нужно ограничить этот поток. Распределить на другие вузы», — сообщил эксперт.

В других университетах, по словам экономиста, абитуриенты тоже получат в принципе похожее образование с точки зрения экономического развития страны. Но таким образом другие региональные вузы получат денежную подпитку, уточнил специалист. Он добавил, что мысль, которая была озвучена спикером Совета Федерации, на самом деле очень полезная.

«Например, готовится уйма ненужных экономике специалистов. Это факт. Но сейчас эту проблему решать можно только изменением всех подходов общей стратегии в системе образования. Многие набросились на Матвиенко с вопросами и критикой по поводу её инициативы, но такого рода мера, которую предлагает спикер Совета Федерации, это мера пожарная. Она не бессмысленная», — заявил Колташов.

По мнению эксперта, решение перенаправить денежные потоки в региональные вузы — правильное. Цель вполне ясна и заключается в том, чтобы аналогичные дипломы, которые последнее время в меньшей степени влияют на трудоустройство, молодые люди получали в разных, родных регионах, рассказал собеседник агентства.

«У нас достаточно здоровая ситуация на рынке труда. То есть на корочку, да, обратят внимание, может быть, посмотрят. Но они в первую очередь будут беседовать с человеком. И если у него никаких знаний нет, ну вот тогда он, этот человек, и не нужен со своим красивым дипломом»,— заявил эксперт.

Абитуриент руководствуется представлением о том, что на рынке труда диплом имеет первостепенное значение, рассказал Колташов. Однако он сообщил, что диплом по сути просто позволяет вырастить сотрудника и корочка диплома в этом смысле имеет минимальное значение.

Как передавало ИА Регнум, в декабре министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в 2025 году в российских вузах увеличится количество бюджетных мест, продолжится переход на новую модель высшего образования и сохранятся системные меры поддержки вузов, одной из которых является строительство кампусов.

В августе 2024 года пресс-служба правительства РФ сообщила, что в России сформируют стратегию развития образования до 2030 года. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что в системе высшего образования необходимо восстановить традиционные для страны сроки обучения, и указывал, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования.