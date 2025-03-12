Тобольск, Тюменская область, 12 марта, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Два человека — женщина и ребёнок — госпитализированы после взрыва в жилом доме в Тобольске Тюменской области. Об этом сообщил глава города Пётр Вагин.

Прокуратура Тюменской области

«Известно о двух пострадавших: женщина и несовершеннолетний ребёнок. Оказывается вся необходимая помощь», — написал Вагин в Telegram-канале.

В видеообращении он уточнил, что взрыв произошёл по адресу Рощинский переулок, 33. Рядом в доме по улице Октябрьской, 62, вылетели рамы и стёкла. На участке Октябрьской улицы, где случилось ЧП, перекрыто движение.

В МЧС сообщили, что в частном жилом доме произошёл хлопок бытового газа с последующим обрушением и пожаром. Возгорание локализовали на площади 100 кв. м, на месте работают 19 специалистов и 7 единиц техники.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрыве газовоздушной смеси, который произошёл в многоквартирном доме в городе Белореченске Краснодарского края ночью 5 марта. После хлопка обрушилось перекрытие между 4-м и 5-м этажами одного из подъездов. Пятерым жильцам потребовалась помощь медиков. Всего из здания эвакуировали 54 человека, включая 12 детей, для них организовали пункт временного размещения.

В январе газ взорвался в одной из пятиэтажек в Петрозаводске. В результате обрушилась межкомнатная стена, в общей сложности пострадали четыре человека — две женщины и двое мужчин. Один из мужчин получил обширные ожоги и находился в тяжёлом состоянии, его перевезли в ожоговый центр в Санкт-Петербурге, информировал глава минздрава Карелии Михаил Охлопков.