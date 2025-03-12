Осло, 12 марта, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш осудил скандал, который возник из-за манипуляций норвежских спортсменов с экипировкой на чемпионате мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Тронхейме. В эфире телеканала NRK он отметил, что глубоко потрясен этим событием.

Global Look Press/Hendrik Schmidt/dpa

«Честность и равенство — это главные принципы нашего спорта, которые гарантируют победу лучшему спортсмену на основании его результатов. Любые хитрости и манипуляции здесь неприемлемы», ― отметил глава федерации.

По словам Элиаша, особенно его возмутило то, что нарушения негативно отразились на репутации всего чемпионата и на тех спортсменах, которые честно боролись за победу.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта спортивный директор сборной Норвегии по прыжкам с трамплина Ян-Эрик Ольбу заявил, что команда в ходе домашнего чемпионата мира по лыжным видам спорта в Тронхейме использовала мошеннический прием с экипировкой.

Организаторы соревнований выявили армированную нить в паховых областях костюмов спортсменов Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга, а также у двоеборца Йоргена Гробака. Это является нарушением, так как твердый каркас костюма может работать в качестве аэрокрыла.

Ольбу признал, что персонал его команды решил вставить армированную нить в костюмы двоих спортсменов, понимая, что это нарушение правил.

В результате скандала прыгунов и двоеборца дисквалифицировали, а Ольбу взял на себя вину за произошедшее. FIS, в свою очередь, организовала расследование инцидента.