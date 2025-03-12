Москва, 12 марта, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов России на поступление в столичные вузы, заявил 12 марта глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

В своём Telegram-канале Клишас призвал «не создавать сенсаций там, где их нет».

«На совещании в Совфеде речь шла о том, насколько эффективна действующая система приёма в вузы. В. И. Матвиенко не предлагала ограничить права абитуриентов из регионов поступать в столичные вузы», — отметил сенатор.

Как передавало ИА Регнум, спикер Совета Федерации в своём выступлении на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по демографической и семейной политике отметила, что вузы ранее начали «бездумно» увеличивать приём студентов на платное обучение и «штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны».

Матвиенко призвала развивать региональные вузы и постепенно снижать число принимаемых на обучение, кроме нужных стране специальностей. Она отметила, что во многих регионах строят вузовские кампусы и, если молодые люди будут учиться в своих регионах, это позволит им сохранять связь с родителями и быстрее создавать свои семьи.

В декабре министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в 2025 году в российских вузах увеличится количество бюджетных мест, продолжится переход на новую модель высшего образования и сохранятся системные меры поддержки вузов, одной из которых является строительство кампусов.