* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 12 марта, 2025, 17:33 — ИА Регнум. Прокурор запросил для журналистки Надежды Кеворковой (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) шесть лет колонии по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что обвинение связано с двумя эпизодами публичного оправдания терроризма. Прокурор также потребовал наложить на журналистку штраф в размере 500 тысяч рублей. Кеворкова не признала свою вину.

В рамках расследования, 6 мая 2024 года, в квартире Кеворковой были проведены обыски, в ходе которых нашли плакаты с лозунгами «они не террористы» и «лучше митинг». Она была доставлена в Следственный комитет.

По данным «Известий», Кеворкова поддерживала связи с террористами, включая Исраила Ахмеднабиева, известного как Абу Умар Саситлинский (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Кроме того, в её социальных сетях встречались высказывания, оправдывающие нападение на Нальчик в 2005 году и деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Кеворкова ― журналистка, специализирующаяся на странах Ближнего Востока. Одна из центральных тем автора ― палестино-израильский конфликт. 13 мая 2024 года Росфинмониторинг внес Кеворкову в реестр террористов и экстремистов.

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