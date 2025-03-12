Москва, 12 марта, 2025, 17:15 — ИА Регнум. Центральный детский магазин на Лубянке эвакуировали из-за возгорания в витрине. Об этом сообщил пресс-центр московского главка МЧС в Telegram-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В Театральном проезде в семиэтажном административном здании произошло возгорание витрины на 1 этаже», — говорится в сообщении.

Люди самостоятельно покинули здание до прибытия пожарных, никто не пострадал.

Возгорание оперативно ликвидировали на площади 2 кв. м. На месте работали 18 пожарных, привлекались 5 единиц техники, добавили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале крупный пожар тушили в Москве в бывшем здании Электрозавода на Электрозаводской улице. Возгоранию присвоили четвёртый ранг сложности, людей с верхних этажей спасали с помощью подъёмных механизмов. В МЧС проинформировали о спасении более 80 человек, всего были эвакуированы около 120.

После пожара за медпомощью обратились 16 человек, в том числе один ребёнок. Пятерых госпитализировали с признаками отравления продуктами горения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК РФ). В качестве предположительных причин ЧП были названы короткое замыкание, неисправность электропроводки и перегрузка сети.