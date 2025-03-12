Москва, 12 марта, 2025, 17:14 — ИА Регнум. Россиянки ежегодно выбрасывают почти 9 тыс. тонн цветов, оставшихся после 8 марта. Об этом рассказал глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Ежегодно в Международный женский день магазины продают около 160 млн цветков. Если каждый весит 70 г, то это 11,2 тыс. т общей массы», — подсчитал он.

Эксперт также уточнил, что из всех этих цветов около 80% оказываются на помойке в течение нескольких дней после праздника, а это 8,96 тыс. т. Буцаев также подчеркнул, что мусор такого плана является органическим, поэтому его стоит выбрасывать в контейнеры для смешанных отходов.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта президент РФ Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем. Он подчеркнул, что в России традиционно особое, очень теплое, искреннее отношение к этому замечательному празднику.

Также с праздником поздравил женщин премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства отметил, что у представительниц прекрасного пола множество талантов, они добиваются успехов в профессии, создают семейный уют и дарят окружающим внимание, доброту и душевное тепло, делая мир лучше.