Суджа, Курская область, 12 марта, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Появилось первое видео из центра Суджи в Курской области. Соответствующие кадры 12 марта опубликовало «РИА Новости» в Telegram-канале.

РИА Новости

11 марта в российских силовых структурах сообщили, что находящаяся в Судже украинская группировка лишилась связи с командованием. По словам источника, на фоне хаотичного бегства украинские подразделения несут колоссальные потери.

ВСУ теряют и технику, и людей, которые панически боятся попасть в полное окружение. Ожесточенные бои идут в лесах под Суджей, российские подразделения упорно продвигаются на всех участках и выбивают противника из оборудованных опорных пунктов, добавили в силовых структурах.

Ранее 12 марта в распоряжении «Известий» появилось видео, на котором бойцы ВС РФ подняли российский флаг у администрации Суджи. Отмечалось, что здание расположено на центральной площади города.

В этот же день украинские Telegram-каналы сообщали о выводе войск ВСУ из Суджи. Авторы публикаций оправдывали провал украинских формирований в Курской области, называя вывод бойцов «частью переговорного процесса».

10 марта командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов обнародовал в Telegram-канале свой разговор с бойцами перед началом операции «Поток», которые проползли 14 км по газовой магистрали в тыл ВСУ в Суджанском районе.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов отметил, что российские войска нанесли ВСУ серию поражений по всей протяжённости линии фронта от Суджи и Купянска до Покровска и Курахово. За минувшую неделю украинские формирования были вынуждены отойти с занимаемых рубежей. При этом на отдельных участках фронта противник готовится к стратегическому отступлению, указал эксперт.