Луганск, 12 марта, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник посетили Северодонецк.

Администрация Луганской Народной Республики

«Ознакомились с ходом ремонта специализированной школы №17 и спортивной школы №1», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за год школа №17, ранее серьёзно повреждённая от обстрелов ВСУ, превратилась в современный образовательный центр: здесь восстановили полуразрушенные стены и крышу, заменили окна и коммуникации, сделали ремонт, а в классах — современная мебель и новейшее оборудование для занятий.

Пасечник подчеркнул, что развитию спорта в городе уделяется особое внимание.

«В 2023 году начался масштабный ремонт зданий Северодонецкой спортивной школы №1. Это комплекс объектов: Дом физкультурника, закрытые теннисные корты и павильон для летних занятий», — поделился глава ЛНР.

Кроме того, Кириенко и Пасечник осмотрели учебный корпус Луганской государственной академии культуры и искусств им. М. Матусовского, где за время капремонта заменили в корпусе окна, отремонтировали кровлю и фасад здания.

Пасечник анонсировал открытие центра документального кино «Форпост», который создан на базе вуза при поддержке «Фонда кино». По его словам, «Форпост» станет прекрасной творческой площадкой для талантливых и креативных ребят, которые учатся в академии.

Также в столице ЛНР запланировано открытие обновленной после капремонта городской поликлиники №12.

«В здании поликлиники усилены конструкции, отремонтирована кровля, полностью заменены коммунальные системы, лифтовое оборудование, окна и двери. Полы облицованы современными материалами, а для бесперебойного электроснабжения смонтирована новая трансформаторная подстанция. На завершающем этапе — перепланировка первого этажа медучреждения», — пишет Пасечник.

Как передавало ранее ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия постепенно восстановит все повреждённые объекты на территории новых и приграничных регионов.

Безусловным приоритетом правительства, по словам президента РФ, является развитие сельских территорий, повышение качества жизни людей за счёт строительства и ремонта школ, детсадов, поликлиник, создания современного жилья, дорог и инженерной инфраструктуры.