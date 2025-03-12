Лондон, 12 марта, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Представили компании — владельца контейнеровоза Solong, столкнувшегося с танкером Stena Immaculate у берегов Великобритании, заявили, что задержанный капитан грузового судна является гражданином России, сообщило 12 марта агентство Reuters.

Dan Kitwood/AP/TASS

«Владелец судна Ernst Russ сообщил, что капитан корабля Solong, который был задержан после столкновения с танкером у побережья Англии, является гражданином России», — сказано в материале.

По этим данным, экипаж судна состоял из граждан России и Филиппин.

Полиция ранее сообщила о том, что после столкновения судов был задержан 59-летний мужчина. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности. Телеканал Sky News сообщал, что речь идёт о капитане контейнеровоза.

Как передавало ИА Регнум, танкер и контейнеровоз столкнулись у северо-восточного побережья Великобритании 10 марта. Отмечалось, что танкер стоял на якоре в момент, когда в него врезался контейнеровоз. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 32 человека.

На судах вспыхнул пожар, прогремели взрывы. Была начата спасательная операция. С двух кораблей были эвакуированы 36 моряков, ещё один считается пропавшим без вести. Танкер перевозил авиатопливо (около 220 тыс. баррелей), после столкновения произошёл его разлив.