Москва, 12 марта, 2025, 16:57 — ИА Регнум. «Сбер» тестирует тестирование оплату покупок в Турции через своё мобильное приложение с использованием QR-кодов. Как сообщает в пресс-службе кредитной организации, внедрение этой функции в «СберБанк Онлайн» уже началось, а полноценный запуск для всех клиентов запланирован на конец марта.

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Оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны. Для оплаты необходимо открыть мобильное приложение «СберБанк Онлайн», сканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж. Возможность проведения платежа через QR-код можно уточнить у продавцов или официантов.

Ранее «Сбер» внедрил оплату по QR-коду в Белоруссии и Таджикистане. В планах банка на 2025 год — расширение географии использования этой технологии в других странах, поддерживающих такие методы оплаты.