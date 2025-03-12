Штат Аризона, США, 12 марта, 2025, 16:50 — ИА Регнум. Украинский конфликт завершится на условиях, которые будут выгодны для России, а не для стран — членов Североатлантического альянса (НАТО). Об этом заявил профессор Университета Аризоны Дэвид Гиббс в эфире Dialogue Works.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Конфликт почти наверняка закончится на условиях, выгодных для Кремля, что отражает тот факт, что Россия побеждает на поле боя и США, Европа или Украина ничего не могут сделать, чтобы это изменить», — отметил он.

Гиббс также уточнил, что попытки президента США Дональда Трампа заключить хоть какое-то мирное соглашение продиктованы его стремлением минимизировать уже нанесённый боевыми действиями ущерб.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта в саудовской Джидде США и Украина провели переговоры, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. Глава Белого дома выразил надежду, что президент России в ближайшие дни согласится на прекращение боевых действий на Украине. По словам Трампа, это будет 75% пути, остальное — это оформление документов, переговоры по земле и так далее.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее 12 марта заявил, что Москва в контексте мирного урегулирования на Украине знает, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей. Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв при этом отмечал, что любые договорённости по украинскому конфликту будут на условиях России, а не США.