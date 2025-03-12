Дубна, Московская область, 12 марта, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Правоохранители задержали заместителя главы администрации подмосковной Дубны Павла Гришина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Заместитель главы города Дубна Павел Гришин задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями», — рассказал собеседник агентства.

С чиновником, добавил он, проводят следственные действия.

Гришин родился в 1983 году в Дубне. Окончил Московский государственный агроинженерный университет имени Горячкина. Пост заместителя главы администрации Дубны занимает с 2022 года. Ранее был главным инженером и генеральным директором предприятия «ПТО ГХ», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение.

Ранее в марте ИА Регнум сообщало о задержании другого госслужащего, подозреваемого в системном злоупотреблении должностными полномочиями, — заместителя главы управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Нателлы Бирюковой. По данным следствия, Бирюкова проводила махинации с земельными участками, принадлежащими объектам культурного наследия. В управлении госохраны состоялся обыск.

В Ростовской области 21 февраля задержали советника губернатора Виктора Гончарова — он также проходит по делу о превышении должностных полномочий. Ранее у него провели обыск по делу заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского, задержанного по подозрению в злоупотреблениях 17 февраля.