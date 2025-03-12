Тюмень, 12 марта, 2025, 16:47 — ИА Регнум. С 17 марта школы в девяти муниципалитетах Тюменской области переходят на дистанционное обучение из-за введения карантина. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

РИА Новости/Илья Наймушин

«На заседании областной санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о переводе школьников на дистанционный формат обучения с 17 по 22 марта перед весенними каникулами», — говорится в сообщении.

Профилактические меры вводятся в тех муниципалитетах, где уровень заболеваемости ОРВИ превышает среднеобластной показатель.

«Разобщение детей и подростков является эффективной мерой профилактики ОРВИ и гриппа и направлено на прерывание цепочки распространения вирусов. В образовательных учреждениях в этот период будут проведены генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств», — пояснила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова.

В Роспотребнадзоре также напомнили о важности соблюдения профилактических мер, таких как частое мытьё рук с мылом или использование антисептиков, избегание мест скопления людей и исключение контактов с больными. В случае появления симптомов заболевания рекомендуется оставаться дома и вызвать врача.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в Санкт-Петербурге из-за вспышки респираторных заболеваний на карантин было отправлено 56 школьных классов и 19 групп в детских садах. Учебный процесс был приостановлен.