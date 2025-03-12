Вашингтон, 12 марта, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Возможное прекращение боевых действий на Украине можно отслеживать с помощью спутников. Об этом в ходе пресс-конференции 12 марта заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Global Look Press/Saudi Press Agency/XinHua

«Скрыть удар беспилотника будет довольно сложно. Трудно будет скрыть ракетные удары, баллистические удары, артиллерийские удары. Поэтому мы считаем, что это то, что можно отслеживать», — сказал Рубио, отвечая на вопрос журналистов о том, как может быть обеспечено потенциальное прекращение огня.

По мнению госсекретаря, дальнейшее развитии ситуации зависит от российской стороны. Если РФ согласится на перемирие, нужно определить, кому Москва и Киев доверят мониторинг перемирия, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись американо-украинские переговоры, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность к прекращению огня на 30 дней. После этого Рубио заявил, что теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

Как уточнил глава киевского режима Владимир Зеленский, в ходе переговоров было предложено попытаться установить на указанный срок полное прекращение огня, не только в отношении ракет, беспилотников и бомб, не только в Чёрном море, а также по всей линии фронта. По словам советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца, в ближайшие дни обсудит данный вопрос со своим российским визави.

Политолог Никита Ляховецкий в беседе с ИА Регнум 12 марта отметил, что любой мир или соглашение, которое будет заключено по итогам спецоперации, должны не только определять статус новых российских регионов, но и защищать русскоговорящих людей на Украине.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва исключает заморозку украинского конфликта по линии соприкосновения, так как это противоречит положениям Конституции страны. Президент Владимир Путин указывал, что Россия готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью таковых должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие.