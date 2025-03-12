Киев, 12 марта, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Делегации Украины пришлось столкнуться с усталостью и тяжелыми компромиссами в ходе разговора с представителями администрации США на переговорах в Джидде. Об этом сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Global Look Press/Wang Dongzhen/XinHua

«Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже сказывается, вдруг становятся возможными выход из тупика и даже тяжелые компромиссы. Верх берет тот, кто способен вытянуть последние полтора километра на голой силе воли и характера. А еще — контролировать эмоции», — написал Тихий.

Украинский дипломат назвал переговоры с американской делегацией одними из самых интересных, в которых ему приходилось участвовать. По его словам, киевским делегатам пришлось контролировать эмоции и проявлять гибкость в ходе обсуждения, продолжавшегося более восьми часов.

Как передавало ИА Регнум, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в Соединённых Штатах положительно отреагировали на решение представителей киевского режима сесть за стол переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Рубио также добавил, что, в случае положительного ответа российской стороны на предложение о перемирии, это будут очень хорошие новости. По его словам, в таком случае Вашингтон начнёт процесс урегулирования и сделает всё, чтобы продвинуть его.

11 марта США и Украина провели переговоры в саудовской Джидде, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. После этого Рубио заявил, что теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к предложению о перемирии, призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины.