Вашингтон, 12 марта, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Вопросы о санкциях Евросоюза против России и замороженных активах РФ будут обсуждаться на переговорах по урегулированию украинского конфликта, если такие переговоры начнутся, заявил 12 марта глава Госдепа Марко Рубио.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Россия, вероятно, инициирует обсуждение этого вопроса, сказал Рубио на пресс-конференции.

«Поэтому я думаю, что вопрос европейских санкций будет обсуждаться, не говоря уже о судьбе замороженных активов [РФ]», — заявил глава Госдепа.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили 16-й пакет антироссийских санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не видит предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами, которые не отходят от политики санкций.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что антироссийские санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Российский лидер отмечал, что, вопреки санкционным мерам недружественных государств, экономика страны демонстрирует рост.

После начала СВО Евросоюз и страны «Группы семи» (G7) заморозили почти половину валютных резервов РФ на сумму около 300 млрд евро. В МИД России назвали заморозку активов воровством. Глава ведомства Сергей Лавров отмечал, что Москва ответит в случае конфискации замороженных российских активов, поскольку у РФ есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали в России.

24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможной конфискацию замороженных российских активов, так как это противоречит международному праву, однако допустил, что прибыль от этих активов может быть использована для помощи киевскому режиму. Лавров в ответ призвал французские власти назвать международный правовой документ, который разрешает использование прибыли от того, что было украдено.