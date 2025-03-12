Владивосток, 12 марта, 2025, 16:35 — ИА Регнум. Сторона защиты американского военного Гордона Блэка, осужденного в Приморском крае за угрозу убийством и кражу, подала кассационную жалобу на приговор. Об этом 12 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

AP/TASS

Адвокат Игорь Кириченко, представляющий интересы Блэка, в жалобе попросил оправдать своего подзащитного по статье 119 УК РФ («Угроза убийством»), а также переквалифицировать обвинение по статье 158 УК РФ («Кража») на менее тяжкую часть.

«Назначенное наказание снизить в соответствии со смягчающими обстоятельствами», ― говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

Уточняется, что уголовное дело в отношении Блэка направлено в Девятый кассационный суд общей юрисдикции.

Как передавало ИА Регнум, в апреле прошлого года Блэк приехал во Владивосток к женщине, с которой познакомился в Южной Корее. В этой стране он служил в составе американского контингента. В начале мая между ними произошла ссора, в ходе которой он с силой схватил подругу за шею, а также украл у нее 10 тыс. рублей. Блэка задержали в гостинице, где он проживал. Как выяснилось, мужчина отправился столицу Приморского края, не получив разрешения от своего военного руководства.

В отношении гражданина США российские силовики возбудили уголовное дело двум статьям УК РФ ― «Кража с причинением значительного ущерба» и «Угроза убийством».

В июне суд приговорил Блэка к трём годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Защита просила вынести оправдательный приговор. На суде Блэк отказался выступать с последним словом.

В августе Приморский краевой суд оставил приговор без изменения. В октябре американский военный заявил, что отказался от просьб о помиловании.