Дублин, 12 марта, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Американские власти пока не предпринимали никаких шагов для ослабления антироссийских санкций. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам в аэропорту в Ирландии после переговоров с украинской делегацией в Джидде.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Каждая санкция, которая была введена против России, продолжает действовать. Не было предпринято никаких шагов для их отмены», — сказал Рубио.

Хотя санкции остаются в силе, в Вашингтоне считают неконструктивным заранее угрожать мерами в отношении России на случай, если Москва откажется от предложения о прекращении огня, добавил госсекретарь.

По его словам, лучше надеяться на согласие российской стороны.

Глава Госдепа также сообщил, что вопросы санкций Евросоюза против России и замороженных российских активов включат в список тем будущих переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта в городе Джидде в Саудовской Аравии прошли американо-украинские переговоры. Они длились больше девяти часов. По их итогам стороны опубликовали совместное заявление, в котором Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней, а Вашингтон пообещал возобновить передачу разведданных и оказание помощи Украине.

В соответствии с предложением США, срок приостановки боевых действий может быть продлён при согласии сторон. Госсекретарь Рубио после встречи сообщил, что Вашингтон передаст это предложение Москве по нескольким каналам и будет ожидать ответа «как можно скорее».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал не забегать вперёд в вопросе о перемирии и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах в Джидде.

В Белом доме ранее отмечали, что Евросоюз самостоятельно решит вопрос об антироссийских санкциях. При этом 24 февраля главы МИД стран ЕС одобрили 16-й пакет ограничений. Песков отмечал, что Россия пока не видит предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами, которые продолжают политику санкций.

Президент США Дональд Трамп 26 февраля заявил, что Вашингтон готов отменить санкции после того, как будет достигнуто соглашение о мирном урегулировании конфликта на Украине. В Кремле отметили, что западные санкционные меры могут не оказать существенного влияния на проведение российско-американских переговоров.

Российские власти не раз заявляли, что страна выстоит под санкционным давлением. В частности, президент Владимир Путин подчеркивал, что все антироссийские санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, но принесли обратный результат. Песков констатировал, что политика санкций оказалась неэффективной, но страны коллективного Запада не хотят в этом признаваться.