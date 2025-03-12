Санкт-Петербург, 12 марта, 2025, 16:28 — ИА Регнум. «Сбер» и музей-заповедник «Петергоф» будут вместе внедрять современные технологии в музейные практики. Соответствующее соглашение подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Роман Ковриков.

Пресс-служба «Сбера» Музей-заповедник «Петергоф»

«У нас за плечами уже немало совместных проектов с музеем-заповедником «Петергоф» — это и реставрация легендарной скульптурной группы «Самсон, разрывающий пасть льва», и ряд тематических экспозиций. Подписание соглашения о сотрудничестве выводит наше взаимодействие на новый уровень. Мы будем фокусироваться на развитии технологий искусственного интеллекта в музейном деле, чтобы дать посетителям уникальный интерактивный опыт, который позволит ещё глубже погрузиться в историю нашей страны», — заявил на церемонии подписания соглашения Герман Греф.

Пресс-служба «Сбера» Музей-заповедник «Петергоф»

Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, технологии искусственного интеллекта способны вывести на новый уровень деятельность современного музея. «Тесное взаимодействие музеев и представителей крупного бизнеса сегодня позволяет не просто объединить накопленные знания, но и внедрить новые подходы», — подчеркнула она.

Пресс-служба «Сбера» Музей-заповедник «Петергоф»

«Музею сегодня важно не отставать от стремительно меняющегося мира и отвечать на запросы посетителей. Для этого необходимо вдумчиво внедрять цифровые технологии, позволяющие анализировать посетительский опыт, коллекцию и рабочие процессы внутри музея. Так мы сможем и лучше узнать своего посетителя, и предложить ему именно то, за чем он будет возвращаться к нам. Для реализации этих целей нам нужны поддержка и участие надёжных партнёров, которые разделяют наши ценности», — заявил Роман Ковриков.

Пресс-служба «Сбера» Музей-заповедник «Петергоф»

«Сбер» и «Петергоф» планируют вместе развивать научно-исследовательскую, культурно-просветительскую и инновационную деятельность для сохранения исторического наследия, создавать и совершенствовать цифровые технологии и сервисы для посетителей. В фокусе внимания — разработка современных подходов к развитию и изменению операционной деятельности культурных организаций, в том числе с использованием искусственного интеллекта.