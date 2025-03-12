Москва, 12 марта, 2025, 16:28 — ИА Регнум. Южнокорейский производитель автомобилей KGM (бывший SsangYong) начал продажи автомобилей в России под своим брендом. Об этом 12 марта проинформировала пресс-служба АО «РЭКС Моторс», официального дистрибьютора KGM в России.

AP/TASS/Virginia Mayo

На российском рынке представлено четыре модели по цене от 3,59 млн рублей, сообщила пресс-служба «РИА Новости».

«Продажи стартуют сегодня. На российском рынке представлен модельный ряд из четырёх моделей: кроссоверы KGM Tivoli, Korando и Torres, а также рамный внедорожник Rexton», — сказано в сообщении.

Официальные поставки автомобилей SsangYong в Россию были прекращены в 2022 году. В 2023 году после смены владельца автопроизводителя бренд был переименован в KGM.

Как передавало ИА Регнум, первый вице-премьер Денис Мантуров ранее предупредил, что иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил. Мантуров отметил, что у российского руководства «хорошая память».

В Минфине 25 февраля заявили, что иностранным компаниям из недружественных государств для возвращения на российский рынок потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. В ведомстве отметили, что комиссия будет ориентироваться на позицию профильного ведомства.

Автоэксперт Дмитрий Попов отмечал в беседе с ИА Регнум, что для возвращения в Россию немецким автопромышленникам придется преодолеть огромное количество препятствий, так как «свято место пусто не бывает». По словам эксперта, освободившиеся места уже довольно плотно заняли китайские производители.