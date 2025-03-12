Вашингтон, 12 марта, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 28-е место по количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра в гостях у «Анахайм Дакс» стала для 39-летнего нападающего 1475-й.

Frank Franklin II/AP/TASS Александр Овечкин

По этому показателю Овечкин опередил легендарного канадского нападающего Дага Гилмора, сыгравшего в 1474 матчах. Канадец Брент Бёрнс, ныне выступающий в лиге за «Каролину Харрикейнз», занимает 27-е место с текущим результатом 1480 игр. На 26-м месте — главный тренер «Каролины» Род Бриндамор — 1484 матча, лидирует в списке Патрик Марло — 1779 матчей.

«Вашингтон» в матче 11 марта обыграл «Анахайм» со счётом 7:4. Овечкину принадлежали три результативные передачи. В частности, он отдал белорусу Алексею Протасу голевую передачу на пустые ворота вместо того, чтобы забросить шайбу самому.

По итогам игры Овечкин увеличил свой счёт в регулярных чемпионатах НХЛ до 1603 очков — 886 голов и 717 передач, но не приблизился к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, забившему 894 гола.

До конца сезона хоккеисты «Вашингтона» сыграют ещё 17 матчей. В НХЛ прогнозируют, что Овечкин может обновить рекорд уже 12 апреля при сохранении текущей результативности.