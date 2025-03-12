Москва, 12 марта, 2025, 16:15 — ИА Регнум. Киевский режим может воспользоваться временным перемирием с Москвой, чтобы перевооружиться. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS

«Тридцатидневный тайм-аут: очевидно, что он может быть использован для перевооружения. Для того чтобы Украине собраться с силами, подтянуть свои резервы, сконцентрировать ресурсы на других областях», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, перевооружение киевского режима выглядит особенно остро в контексте договорённости о немедленном возобновлении поставок вооружения со стороны США в ходе переговоров в Джидде.

Блохин уточнил, что во время возможного перемирия обязательно должны вестись переговоры на высшем уровне между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В противном случае, по мнению эксперта, это перемирие может существенно затянуться и перерасти в обычную заморозку конфликта.

«Трамп не перестаёт повторять тезис о том, что выборы на Украине или отстранение главы киевского режима Владимира Зеленского — это путь к безопасности и независимости Украины. Поэтому задача Трампа — попытаться отстранить Зеленского. Как это можно? С помощью выборов попытаться вбить клин между Зеленским и украинской элитой», — добавил политолог.

Комментируя возможные телефонные переговоры между Путиным и Трампом, Блохин предположил, что такой звонок может состояться лишь после возможного визита в Россию спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта США и Украина провели переговоры в саудовской Джидде, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. После этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь Штаты ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к предложению о перемирии, призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины.