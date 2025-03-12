Вашингтон, 12 марта, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Россия может отказаться от плана Вашингтона о перемирии на 30 дней, но как на это отреагирует администрация президента США — неизвестно, заявил 12 марта экс-посол Штатов в Киеве и старший директор Атлантического совета Джон Хербст в беседе с Bloomberg.

Global Look Press/Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos

В материале утверждается, что американские чиновники собирались поговорить со своими российскими коллегами 12 марта. При этом сам президент США Дональд Трамп может провести беседу с российским коллегой Владимиром Путиным на текущей неделе, предположил Хербст.

«Но Путин может выдвинуть свой набор условий, которые Украине и её европейским союзникам будет трудно принять», — сказано в публикации.

Как отметил экс-посол, вместо того, чтобы полностью отвергнуть соглашение, российский лидер может попытаться пересмотреть его или сказать, что оно не распространяется на территорию Курской области, куда в августе 2024 года вторглись украинские бойцы.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта в саудовской Джидде США и Украина провели переговоры, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. Глава Белого дома выразил надежду, что президент России в ближайшие дни согласится на прекращение боевых действий на Украине. По словам американского лидера, это будет 75% пути, остальное — это оформление документов, переговоры по земле и так далее.

Позже глава киевского режима Владимир Зеленский пояснил, что было предложение именно от США попытаться установить на указанный срок полное прекращение огня, не только в отношении ракет, беспилотников и бомб, не только в Чёрном море, а также по всей линии фронта.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее 12 марта заявил, что Москва в контексте мирного урегулирования на Украине знает, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей. Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачёв при этом отмечал, что любые договорённости по украинскому конфликту будут на условиях России, а не США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к предложению о перемирии, призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины. Путин ранее заявлял, что Москва готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью их должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие.