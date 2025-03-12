Коломна, Московская область, 12 марта, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Бывший сотрудник МВД Александр Юдаев рассказал, как 11 марта сбил украинский беспилотник выстрелом из ружья в подмосковной деревне Дулебино. Об этом он рассказал РБК.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это был исключительный случай — самооборона. Была угроза моей семье, близким, всем жителям Москвы и области», — отметил он.

Юдаев уточнил, что находился на даче в деревне Дулебино. Когда услышал звук дрона, вышел на улицу. По словам мужчины, беспилотник летел над его домом в сторону города Озёры, в котором проживают более 20 тыс. человек, включая его семью, родителей и близких. Мужчина взял ружьё и вышел в поле. Когда полетел следующий беспилотник — он выстрелил, дрон сразу взорвался: его остатки упали в поле и частично упали на его дом.

«Просто в моменте я понял, что обязан спасти людей», — отметил он.

Юдаев является экс-сотрудником органов внутренних дел, ветераном Чеченской войны, в настоящее время работает в службе безопасности в адвокатском бюро.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года курский дружинник сбил украинский беспилотник с помощью охотничьего ружья. Это произошло в одном из приграничных районов Курской области, уточнил тогдашний губернатор и добавил, что боец добровольной народной дружины заслуживает награды.

В ночь с 11 марта, накануне американо-украинских переговоров, киевский режим нанёс массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры России с использованием беспилотников.

Министерство обороны РФ сообщило, что благодаря слаженной работе расчётов ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, удар киевского режима был эффективно предотвращён. Из 343 сбитых дронов шесть оказались ударными беспилотниками, перехваченными в районе Курской атомной электростанции.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что силы ПВО успешно отразили массированную атаку БПЛА на столицу, уничтожив 91 украинский беспилотник.