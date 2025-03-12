Москва, 12 марта, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Необходимо сократить приём абитуриентов из регионов в столичные вузы, поскольку в свои регионы такие студенты в большинстве случаев не возвращаются, заявила 12 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Анвар Галеев/ТАСС

На совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по демографической и семейной политике Матвиенко отметила, что вузы ранее начали «бездумно» увеличивать прием студентов на платное обучение и «штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны».

«Вместо истории успеха, на которую рассчитывали родители, посылая из глубинки ребёнка учиться в Москву, получалась история неудачников, которые идут работать менеджерами, условно называю, торговой сети», — сказал спикер Совфеда.

Она призвала развивать региональные вузы и постепенно снижать число принимаемых на обучение, кроме нужных стране специальностей. Матвиенко отметила, что во многих регионах строят вузовские кампусы, и если молодые люди будут учиться в своих регионах, это позволит им сохранять связь с родителями и быстрее создавать свои семьи.

Как передавало ИА Регнум, в декабре министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что в 2025 году в российских вузах увеличится количество бюджетных мест, продолжится переход на новую модель высшего образования и сохранятся системные меры поддержки вузов, одной из которых является строительство кампусов.

В августе 2024 года пресс-служба правительства РФ сообщила, что в России сформируют стратегию развития образования до 2030 года. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что в системе высшего образования необходимо восстановить традиционные для страны сроки обучения, и указывал, что Россия продолжит развивать суверенную систему образования.