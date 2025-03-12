Волгоград, 12 марта, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова открыла в Волгограде окружной форум Всероссийской инспекции системы профилактики (ВИСП), посвященный эффективным практикам профилактики социального сиротства. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Пресс-служба уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Участниками стали более 400 специалистов органов профилактики и экспертов сферы детства субъектов ЮФО, включая новые регионы России.

«На форумах мы рассказываем о проблемах, которые видим в ходе инспекции, знакомим представителей региональных властей, руководителей и специалистов органов профилактики, социальной сферы с успешными практиками, которые используют в разных уголках страны», — сообщила Мария Львова-Белова.

По ее словам, команда побывала в 62 регионах, из которых в 34 Львова-Белова присутствовала лично.

«Изучили 5 тыс. личных дел, более 2,5 тыс. взяли в работу, и самое главное — более 700 детей в ходе ВИСП удалось вернуть в родные семьи. Вместе мы провели более 110 личных приемов», — отметила детский омбудсмен.

Она отметила, что работа по сохранению семьи требует межведомственного взаимодействия, а также четкого регламента и алгоритма действий.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года Львова-Белова рассказала, что многодетных семей в России с каждым годом становится больше. По её данным, с 2016 года в стране количество семей, где воспитывают трёх и более детей, выросло на 56%. Львова-Белова уточнила, что в 2023 году их число приблизилось к 2,3 млн.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что в России вопросам воспитания детей, семейных ценностей уделяется приоритетное внимание как со стороны государства, так и со стороны общества.

Он отметил, что значимый вклад вносит Российский детский фонд, благотворительные программы которого в сфере здравоохранения, образования, просвещения, творчества достойны самого глубокого признания.

На встрече с Львовой-Беловой российский лидер заявил, что нет ничего важнее не только для любой семьи, но и для государства, чем дети.