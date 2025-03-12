Москва, 12 марта, 2025, 15:51 — ИА Регнум. В России стартовали продажи автомобилей южнокорейской марки KGM (бывшая SsangYong). Об этом 12 марта объявили в пресс-службе дистрибьютора машин марки ― компании «Рэкс Моторс».

KGM

Модельный ряд KGM в России представлен четырьмя моделями, выпускаемыми в Южной Корее: кроссоверами Tivoli, Korando, Torres и рамным внедорожником Rexton. Автомобили уже поступили в дилерские центры в ключевых регионах.

Стоимость компактного кроссовера KGM Tivoli начинается от 3,59 млн рублей. Приобрести Korando и Torres можно по цене от 4,39 млн и 5,15 млн рублей соответственно. Рамный внедорожник Rexton обойдется минимум в 6,79 млн рублей.

Также в 2025 году компания планируют начать продажи кроссовера Actyon.

Как передавало ИА Регнум, генеральный директор «Рэкс Моторс» Виталий Осипов 19 февраля заявил, что на заводе «Автотор» в Калининградской области осенью начнут выпускать автомобили дистрибьютора южнокорейской марки KGM.

В компании считают, что самой популярной моделью станет Torres. По прогнозам, на нее придется около 60% спроса, а второй по популярности станет Rexton с долей 25%.

14 февраля агентство Yonhap написало, что южнокорейский автопроизводитель Hyundai рассматривает возможность возобновления деятельности в России и возвращения под контроль своего завода в Санкт-Петербурге. В материале отмечалось, что для южнокорейских автопроизводителей будет сложно восстановить свои позиции на российском рынке, поскольку их нишу уже заняли китайские бренды.

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai 21 февраля опроверг информацию о планах вернуться на российский рынок.

11 февраля бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерссон высказал мнение, что автомобильные бренды из Европы, США, Южной Кореи и Японии не потеряли интереса к авторынку России и вернутся в РФ. Он добавил, что те бренды, которые будут отсутствовать слишком долго, могут потерять свои позиции, причем не только на российском, но и на мировом рынке.