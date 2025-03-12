Киев, 12 марта, 2025, 15:43 — ИА Регнум. В ходе мирного урегулирования украинского кризиса киевский режим не хочет подписывать соглашения в формате «Минск-3» или «Ялта-2». Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

«Нам не нужна ситуация, когда просто не ведутся боевые действия. Мы не хотим так называемого «Минска-3» или «Ялты-2», — отметил дипломат.

Сибига также назвал переговоры с делегацией Соединённых Штатов в саудовской Джидде историческим событием. По его словам, урегулирование конфликта попросту невозможно без участия иностранных партнёров Киева.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта США и Украина провели переговоры в саудовской Джидде, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней.

После этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к предложению о перемирии, призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины.