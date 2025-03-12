Берлин, 12 марта, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц высказался в поддержку инициативы о 30-дневном прекращении огня на Украине в социальной сети X.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС Канцлер Германии Олаф Шольц

«Идея 30-дневного прекращения огня — важный и правильный шаг на пути к справедливому миру для Украины», — написал Шольц.

Он добавил, что теперь дело за Россией.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии прошли американо-украинские переговоры. Они длились больше девяти часов. По их итогам стороны опубликовали совместное заявление, в котором Киев выразил готовность к прекращению огня на 30 дней, а Вашингтон пообещал возобновить передачу разведданных и оказание помощи Украине.

В соответствии с предложением США, срок приостановки боевых действий может быть продлён при согласии сторон. Госсекретарь Марко Рубио после встречи сообщил, что Вашингтон передаст это предложение Москве по нескольким каналам и будет ожидать ответа «как можно скорее».

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в свою очередь заявил, что в ближайшие дни обсудит данный вопрос со своим российским визави.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что контакты с делегацией США состоятся в ближайшие дни.

Россия готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью их должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие, подчёркивал президент Владимир Путин. По словам главы государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, Путин указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной Киеву территории соблюдение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан.