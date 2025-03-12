Париж, 12 марта, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон вместе с другими лидерами Европейского союза (ЕС) могут попытаться сорвать мирное урегулирование украинского конфликта, устроив провокации. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Global Look Press/Pool/Keystone Press Agency Президент Франции Эммануэль Макрон

«Ожидайте какой-нибудь грязный ход от Евросоюза и Макрона, поскольку они хотят не мира, а войны!» — указал он в публикации.

По словам Филиппо, страны Евросоюза могут устроить разного рода провокации под ложным флагом, чтобы не только сорвать переговоры, но и продвинуть инициативу отправки европейских войск на Украину.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз поддержал предложение о прекращении огня и возобновлении помощи Украине, заявила 11 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя итоги переговоров в Джидде.

Это событие, по её словам, может стать шагом на пути к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины. Мяч теперь на стороне России, добавила она. Также фон дер Ляйен выразила готовность ЕС сыграть полноценную роль в предстоящих мирных переговорах. Макрон также одобрил данную инициативу.