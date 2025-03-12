Вашингтон, 12 марта, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Соединённые Штаты рады, что представители киевского режима сели за стол переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Известия/Тарас Петренко

«Мы рады, что украинцы согласились сесть за стол переговоров. Теперь России решать, согласится она или нет», — отметил он.

Рубио также добавил, что в случае положительного ответа российской стороны на предложение о перемирии, это будут очень хорошие новости. По его словам, в таком случае Вашингтон начнёт процесс урегулирования и сделает всё, чтобы продвинуть его.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта США и Украина провели переговоры в саудовской Джидде, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. После этого Рубио заявил, что теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к предложению о перемирии, призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины.