Рубио: США рады, что Киев сел за стол переговоров
Вашингтон, 12 марта, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Соединённые Штаты рады, что представители киевского режима сели за стол переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Мы рады, что украинцы согласились сесть за стол переговоров. Теперь России решать, согласится она или нет», — отметил он.
Рубио также добавил, что в случае положительного ответа российской стороны на предложение о перемирии, это будут очень хорошие новости. По его словам, в таком случае Вашингтон начнёт процесс урегулирования и сделает всё, чтобы продвинуть его.
Как передавало ИА Регнум, 11 марта США и Украина провели переговоры в саудовской Джидде, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность согласиться на прекращение огня на 30 дней. После этого Рубио заявил, что теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к предложению о перемирии, призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины.