Ногинск, Московская область, 12 марта, 2025, 16:02 — ИА Регнум. В подмосковном Ногинске полиция задержала более 40 человек после массовой драки со стрельбой. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В территориальный отдел доставлены 42 человека для дальнейшего разбирательства», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, конфликт вспыхнул возле одного из домов на площади Ленина. Ссора между гражданами быстро переросла в потасовку, в ходе которой было произведено несколько выстрелов из травматического оружия. Один из участников драки получил ранения и обратился за медицинской помощью.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года в городе Тутаеве Ярославской области была пресечена массовая драка, устроенная группой молодых людей. Все участники конфликта были задержаны сотрудниками ОМОНа и СОБРа.