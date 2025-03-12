* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 12 марта, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Мосгорсуд оставил в силе штраф в 40 тыс. руб., назначенный блогеру и журналисту Юрию Дудю (признан в РФ иностранным агентом) за распространение материалов без маркировки иноагента, сообщает «РИА Новости».

Сергей Савостьянов/ТАСС Юрий Дудь (признан в РФ иностранным агентом)

«Постановление Таганского суда Москвы оставлено без изменения, жалоба — без удовлетворения», — цитирует агентство слова представителя суда.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Дудю грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента. В случае возбуждения дела блогеру грозит до двух лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, Минюст РФ внес журналиста в реестр иноагентов в апреле 2022 года. 31 декабря того же года он прекратил предпринимательскую деятельность. Блогер неоднократно нарушал закон об иностранных агентах. Так, с середины марта 2024 года он прекратил помечать публикации в Telegram-канале соответствующей маркировкой. Повторное нарушение закона об иноагентах в течение года может привести к возбуждению уголовного дела против него.

В октябре в отношении Юрия Дудя завели административное дело после интервью с российским дизайнером Артемием Лебедевым. Прокуратура в ходе проверки установила, что Дудь разместил на YouTube видеоматериал без указания на то, что он произведён и распространяется иностранным агентом.

22 октября Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы на гражданский иск Дудя к Минюсту, поданной из-за того, что его не уведомили должным образом о факте присвоения ему статуса иноагента. Блогер намеревался обжаловать решения двух судов — Лефортовского районного и Мосгорсуда.