Оренбург, 12 марта, 2025, 15:10 — ИА Регнум. Компания «Оренбургнефть» (входит в НК «Роснефть») по итогам 2024 года прирастила запасы углеводородов в объеме 14,3 млн тонн нефтяного эквивалента и восполнила добычу нефти на 160%.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Оренбургнефть» на 160% восполнила добычу нефти

Как сообщили в компании, геологи «Оренбургнефти» открыли три новых нефтяных месторождения на Чернояровском, Новобоголюбовском и Екатериновском лицензионных участках с суммарным приростом запасов более 6 млн тонн нефти. Также было открыто 14 новых залежей в пределах существующих месторождений на Волостновском, Ольховском, Докучаевском и других участках. Самое крупное открытие — залежь подольского горизонта в пределах Покровского месторождения.

Благодаря применению цифровых технологий и передовых методов геологи «Оренбургнефти» в течение последних пяти лет открыли 15 новых месторождений и прирастили запасы в объёме около 110 млн т н. э.

Ежегодно «Оренбургнефть» обеспечивает более 100% восполнения добычи жидких углеводородов за счет прироста запасов. Сейчас предприятие ведет работы на 100 месторождениях на территории Оренбургской, Самарской и Саратовской областей.