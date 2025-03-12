Вашингтон, 12 марта, 2025, 15:06 — ИА Регнум. Вопросы антироссийских санкций ЕС и замороженных активов РФ будут обсуждаться на будущих переговорах, заявил 12 марта глава Госдепа Марко Рубио.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я предполагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если мы к ним придём, [РФ] поднимет вопрос европейских санкций, которые были введены против неё. Поэтому я думаю, что вопрос европейских санкций будет обсуждаться, не говоря уже о судьбе замороженных активов и так далее», — сказал Рубио на пресс-конференции.

Также глава Госдепа рассказал, что США в ходе переговоров в Джидде обсуждали с Украиной территориальные уступки для завершения конфликта. Кроме того, он отметил, что США считают переговоры единственным путём урегулирования конфликта и призывают Россию рассмотреть вопрос о прекращении боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Джидде выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к предложению о перемирии, призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины.

В Белом доме ранее отмечали, что ЕС самостоятельно решит вопрос о санкциях против РФ. 24 февраля министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили 16-й пакет антироссийских санкций. Песков заявил, что Россия пока не видит предпосылок для возобновления диалога с европейскими странами, которые не отходят от политики санкций.

26 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов снять санкции с России после достижения соглашения о мирном урегулировании конфликта на Украине. Песков отметил, что западные санкционные меры могут не оказать существенного влияния на проведение российско-американских переговоров.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что антироссийские санкции, по замыслу Запада, должны были ослабить Россию, однако принесли обратный результат. Российский лидер отмечал, что, вопреки санкционным мерам недружественных государств, экономика страны демонстрирует рост.