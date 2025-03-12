Москва, 12 марта, 2025, 15:07 — ИА Регнум. Более 50 работников Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) сдали кровь в рамках Всероссийского донорского проекта.

Пресс-служба ФОМС Сотрудники ФОМС приняли участие во Всероссийском донорском проекте

В мероприятии, инициированном председателем ФОМС Ильей Баланиным, приняли участие заместители руководителя фонда Ольга Царева и Юлия Булавская. К акции присоединились сотрудники ТФОМС города Москвы и Московской области.

«Донорство крови занимает одну из ключевых ролей в современной медицине, обеспечивая неоценимую поддержку для пациентов, нуждающихся в трансфузии крови или ее компонентов. Объединение людей вокруг доброй цели донорства — работа, которая с огромным успехом и откликом проводится в Фонде ОМС», — отметил Илья Баланин.

Всероссийский донорский проект реализует Федеральное медико-биологическое агентство России. Ранее сотрудники ФОМС принимали участие в благотворительной акции по сдаче крови для участников специальной военной операции. Чтобы стать донором крови, можно записаться онлайн на приём в медицинские организации Службы крови через портал «Госуслуги» или по телефонам медучреждений, а также лично — в ближайшем отделении переливания крови.