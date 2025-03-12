Бухарест, 12 марта, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Консультант кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску Антон Писароглу объявил о выдвижении собственной кандидатуры на пост главы государства. Об этом сообщил телеканал Digi24.

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«Консультант Джорджеску Писароглу объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентские выборы после того, как кандидатура Джорджеску была отклонена», — указано в материале.

Сам Писароглу заявил, что не является резервом экс-кандидата, ведь, по его словам, Джорджеску незаменим.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Джорджеску одержал победу в первом туре президентских выборов. Однако Конституционный суд аннулировал результаты голосования, указав на нарушения в ходе предвыборной кампании.

Вечером 9 марта Центральное избирательное бюро сообщило об отказе в регистрации Джорджеску и другим двум независимым кандидатам на выборы в Румынии. При этом днем ранее, 8 марта, Конституционный суд Румынии допустил Джорджеску к выборам. По словам самого политика, отказ в регистрации независимым кандидатам является прямым ударом по демократии и говорит о том, что страна находится под тиранией.

11 марта представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Джорджеску никак не связан с Москвой, но без него любые выборы румынского президента не могут считаться легитимными.