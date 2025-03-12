Вашингтон, 12 марта, 2025, 14:56 — ИА Регнум. США решительно призывают Россию рассмотреть вопрос прекращения боевых действий на Украине и ждут ответа от Москвы. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе пресс-конференции.

Saul Loeb/AP/TASS Госсекретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции после встречи с делегацией Украины

Только через переговоры можно урегулировать конфликт на Украине, подчеркнул глава Госдепартамента.

«Сейчас мы с нетерпением ждём ответ России и решительно её призываем рассмотреть вопрос прекращения всех боевых действий», — сказал Рубио.

Он также заявил, что Вашингтон обсуждал с Киевом территориальные уступки.

Рубио не стал подтверждать возможный визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию, но заявил, что представители американского руководства свяжутся с Москвой.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта в городе Джидда в Саудовской Аравии состоялись американо-украинские переговоры, по завершении которых представители киевского режима выразили готовность к прекращению огня на 30 дней. США на встрече представляли госсекретарь Марко Рубио и советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц, а Украину — министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

После этого Уолтц объявил, что американский президент Дональд Трамп принял решение немедленно возобновить оказание военной и разведывательной помощи Украине.

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова не исключила, что контакты с делегацией США состоятся в ближайшие дни.

Россия готова к переговорам по разрешению конфликта на Украине, однако целью их должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие, подчёркивал президент Владимир Путин. По словам главы государства, для урегулирования конфликта необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также официальное признание новых территориальных реалий — возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, Путин указывал, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной Киеву территории соблюдение прав, свобод и интересов русскоязычных граждан.