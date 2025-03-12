Вашингтон, 12 марта, 2025, 14:53 — ИА Регнум. США в ходе переговоров в Джидде (Саудовская Аравия) обсуждали с Украиной территориальные уступки для завершения конфликта. Об этом 12 марта заявил глава Госдепа Марко Рубио.

Saul Loeb/AP/TASS Встреча делегаций США и Украины в Джидде

«У нас были разговоры [об этом]», — сказал глава Госдепа в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он подчеркнул, что в основном представители Вашингтона и Киева обсуждали, как будет выглядеть переговорный процесс, а не условия самого мирного соглашения.

Также Рубио отметил, что США считают переговоры единственным путём урегулирования конфликта и призывают Россию рассмотреть вопрос о прекращении боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта Рубио заявил, что представители Украины в ходе переговоров в Джидде выразили готовность согласиться на 30-дневное прекращение огня и теперь США ждут ответа России по данному вопросу и надеются, что этот ответ будет положительным.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя отношение Москвы к предложению о перемирии, призвал не забегать вперёд и отметил, что Россия ещё не получила детальную информацию о переговорах делегаций США и Украины.

Рубио ранее заявлял, что Украине будет очень сложно вернуться к границам 2014 года и что она должна будет уступить территории при любом мирном соглашении.

Президент Владимир Путин отмечал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены.