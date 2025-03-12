Краснодар, 12 марта, 2025, 14:52 — ИА Регнум. В составе ВС России появилось новое кубанское казачье подразделение БАРС-38 «Гроза». Об этом рассказал замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, слова которого приводятся на сайте Всероссийского казачьего общества.

Всероссийское казачье общество (ВсКО)

«Новый отряд БАРС-38 «Гроза» полностью сформирован и укомплектован казаками Кубанского казачьего войска. В составе подразделения «Гроза» бойцы уделяют особое внимание углублённой подготовке по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), что сегодня является залогом успеха на фронте. Для этого молодых бойцов с различных направлений фронта будут обучать специалисты — операторы БПЛА», — отметил он.

Власов также уточнил, что командиром нового отряда стал боец с позывным Персей. По словам замгубернатора, он имеет соответствующий опыт, сам является участником спецоперации, а также ещё до выполнения боевых задач он занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи на фронт.

Атаман добавил, что в конце марта будет отмечаться уже третья годовщина создания первого отряда такого рода с названием БАРС-1. За три года спецоперации было создано несколько десятков подобных отрядов, которые принимают активное участие в решении боевых задач ВС РФ, также отметил он.

«Всего задачи спецоперации выполняют более 9,2 тыс. кубанских казаков. Почти 1,7 тыс. человек удостоены государственных наград, свыше 1,2 тыс. — краевых, казачьих и ведомственных. Это самые высокие показатели среди казачьих войсковых обществ России, и они говорят о признании боевых заслуг кубанского казачества. Среди наших казаков есть два Героя России — Дмитрий Дарченко и Владимир Гавриленко. Они получили это высшее звание посмертно», — резюмировал Власов.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября 2024 года замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Евгений Бурдинский рассказал о создании добровольческих отрядов «Барс» в четырёх приграничных регионах России.

Он пояснил, что отряды созданы в Крыму, Брянской, Белгородской и Курской областях в связи с возрастанием напряжённости и угрозой гражданскому населению со стороны ВСУ. Особенностью формирования этих четырёх отрядов является территориальный принцип комплектования. Обязательным условием для добровольцев является выполнение задач в своих регионах.