Екатеринбург, 12 марта, 2025, 14:48 — ИА Регнум. В Свердловской области следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм после вспышки гастроэнтерита в специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Свердловской области.

СУ СК России по Свердловской области

«По факту случившегося следственным отделом по Кировскому району г. Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», — говорится в сообщении.

Следователи проводят осмотр места происшествия, опрашивают сотрудников учебного заведения и изымают документацию, включая материалы, касающиеся организации питания студентов. Для установления степени ущерба здоровью пострадавших будут проведены необходимые исследования.

На официальной странице СУНЦ в Telegram сообщается, что занятия в лицее будут проходить дистанционно до начала каникул с 19 по 30 марта.

Днем число обратившихся за медицинской помощью в общежитии СУНЦ УрФУ возросло до 31 человека.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 марта из общежития СУНЦ УрФУ в больницу поступили 20 человек с острым гастроэнтеритом. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начало эпидемиологическое расследование.