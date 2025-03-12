Красноярск, 12 марта, 2025, 15:20 — ИА Регнум. В Красноярске пятерых местных жителей задержали по подозрению в неправомерном обороте средств платежей на сумму свыше 250 млн рублей. Об этом 12 марта сообщили в пресс-службе главного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Преступную деятельность организованной группы пресекли сотрудники регионального УФСБ. Следственными органами при силовой поддержке спецподразделений все фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. В ходе обысков по месту жительства подозреваемых правоохранители изъяли документы, золотые слитки и денежные средства в размере 2,9 млн рублей, 13,7 тыс. долларов, 6,5 тыс. евро, а также личные автомобили.

По версии следствия, с 2022 года подозреваемые, объединившись в организованную группу, незаконно выводили безналичные денежные средства в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали «липовые» фирмы, а затем под видом сделок обналичивали деньги, принадлежащие предпринимателям. За это они получали вознаграждение в размере не менее 10% от суммы.

Всего участники группы создали и зарегистрировали на подставных лиц не менее 50 фирм, с помощью которых незаконно вывели в безналичный оборот более 250 млн рублей.

«Это позволило подозреваемым извлечь доход не менее 25 млн рублей. Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур Красноярского края на сумму более 400 млн рублей», ― сообщили в следственном ведомстве.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ ― о незаконном создании юрлиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей, совершенным организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

Как передавало ИА Регнум, замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов в феврале заявил, что в обналичивании с банковских счетов похищенных средств участвуют около 2 млн человек. К ним относятся дропы, которые предоставляют мошенникам свои карты для перевода средств, а также злоумышленники, которые с ними работают из-за рубежа. Это усложняет поимку преступников, так как требует сотрудничества с другими государствами, а многие страны Запада не идут на контакт.

При этом нередки случаи, когда правоохранители ловят тех, кто помогает мошенникам. Генпрокуратура РФ сообщила, что в 2024 году с владельцев банковских карт, на которые первично переводились похищенные средства, взыскали 1,5 млрд рублей. При этом преступники постоянно придумывают новые схемы.

По данным зампредседателя Банка России Ольги Поляковой, ежемесячно в России дропперами становятся около 80 тыс. человек, в числе которых есть и иностранцы. Она выразила обеспокоенность масштабами этой проблемы. Самих людей привлекает «легкий» способ получить деньги, пояснила Полякова.