Курск, 12 марта, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в минувшие сутки освободили ещё пять населённых пунктов в Курской области. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба Минобороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождены населённые пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный», — сказано в сообщении.

За сутки потери ВСУ составили более 260 человек, также были уничтожены десятки единиц техники противника, в том числе танк, три боевые машины пехоты и три бронетранспортёра. Общее число потерь ВСУ в Курской области превысило 66,8 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 11 марта Минобороны проинформировало, что российские войска в минувшие сутки освободили 12 населённых пунктов в Курской области и более 100 кв. км территории региона. Потери противника за сутки составили более 270 человек.

12 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам: поступающие данные свидетельствуют о том, что российские войска освобождают территории Курской области, временно находившиеся под контролем боевиков ВСУ. Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения ряда СМИ об освобождении Суджи. Песков призвал ориентироваться на официальные сообщения МО РФ.