Москва, 12 марта, 2025, 14:26 — ИА Регнум. В Москве был установлен арт-объект, посвящённый предстоящему рекорду по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Посвященный будущему рекорду хоккеиста Александра Овечкина арт-объект «Саша, Родина с тобой!»

Арт-объект состоит из хоккейной клюшки, стилизованной сетки с заброшенной шайбой и экрана, на котором отображается количество голов, оставшихся до рекорда. Он расположен на въезде в строящийся жилой комплекс на северо-востоке Москвы.

12 марта Овечкин сделал три результативные передачи в матче против «Анахайм Дакс», увеличив свой счёт до 1603 очков в регулярных чемпионатах НХЛ (886 голов и 717 передач). Однако к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки, которыйсоставляет 894 гола в регулярных чемпионатах лиги, это не позволило подойти еще ближе.

До конца сезона «Вашингтон» проведёт ещё 17 матчей, и, по прогнозам НХЛ, Овечкин может обновить рекорд уже 12 апреля при сохранении текущей результативности.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта Овечкин и его товарищи по команде эмоционально отреагировали на его 885-й гол в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс». Форвард после этого выкрикнул по-русски «Да!», и остальные хоккеисты «Вашингтона» кинулись его обнимать и кричать, что стали частью истории.